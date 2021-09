Na začátku loňské sezony jej kouč Svatopluk Habanec poslal do béčka. Pak ho zase trenér František Straka „předělal” z obránce na útočníka. Martin Samiec se však se vším popral na jedničku a odehrál životní sezonu.

Loňský ročník zakončil se třemi góly a jednou nahrávkou a dokonce zaujal i prvoligové kluby. „Byly tam nějaké ohlasy, ve hře byla Karviná, ale nakonec to nedopadlo, a tak jsem se domluvil s Třincem,” řekl třiadvacetiletý odchovanec Slezanů pro Deník.

Samiec věřil, že si o další šanci řekne v novém ročníku, jenže na konci června přišla tvrdá rána - v přátelském zápase si utrhl křížový vaz a poranil si vazy postranní. Na začátku srpna musel na operaci s kolenem a věděl, že ho čeká dlouhá pauza. „Odhaduje se, že bych se mohl vrátit někdy v lednu nebo únoru,” řekl Samiec.

Návrat je složitý

Třinecký fotbalista ví, že je před ním ještě kus dlouhé a náročné cesty. „Je to složité. Navíc, když něco nejde podle představ. Doktor říká, že už bych to měl rovnat, jenže mě to moc nejde a někdy to bolí. Už mám ultimátum, že pokud to znovu nenarovnám, tak mi do toho zase bude muset vlézt. Snad se to povede” dodal.

Samiecovi fotbal hodně chybí. A o to víc ho mrzí, že nemůže hrát, když vidí, jak se Třinec letos trápí a je na dně tabulky. „Kdyby se týmu dařilo, tak je to příjemnější. Chtěl bych jim pomoct, ale vím, že to nejde. Fotbal mi chybí, těšil jsem se na novou sezonu, byl o mě zájem z první ligy, ale takový je zkrátka sport,” uvědomuje si.

Třinecký univerzál každopádně věří, že se dokáže vrátit ještě silnější. „Říká se to, záleží na tom, jak to člověk pojme. Je věřím, že budu ještě lepší,” uzavřel Samiec.