Trenér Třince sliboval otevřené představení, ale ofenzivní snahy vydržely jeho svěřencům slabou půlhodinku.

„Prakticky jsme hráli jen do prvního gólu Pardubic. V závěru prvního poločasu si dáme skoro vlastní gól, ale to je důslednost pardubických hráčů, že tam jdou a nenechají nic náhodě,“ uznal nespokojený trenér Třince Jiří Neček.

Na těžkém terénu se v první půlhodině spíš bojovalo, ve 38. minutě si ale na centr Fouska naskočil Solil a zaznamenal svou první trefu v druholigové soutěži – 1:0. Těsně před odchodem do šaten pak sice hosté střelu Fouska zastavili, ale v akci pokračoval Tischler a dopravil míč do sítě – 2:0. „Hloupě jsme si nechali dát druhý gól, to se v Pardubicích těžko dohání,“ uznal Neček.

Kdo čekal, že po přestávce do toho Třinec šlápne, byl na omylu. Šance přibývaly spíš na straně domácích. V 67. minutě si dal gól i kapitán Jeřábek (po další úspěšné hlavičce) a protože hosté byli směrem dopředu neplodní, uzavřel skóre opět Tischler střelou k tyči.

„Dnes mi hoši udělali radost. Byl z nich cítit elán po vítězství, soupeře jsme k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli,“ spokojeně hodnotil vítězné utkání pardubický trenér Jiří Krejčí. „V defenzivě si mužstvo počínalo jistě a precizně, zlomovým okamžikem byl podle mě ten gól do šatny,“ podpořil Krejčí i Nečkova slova.

Tomu naopak do smíchu nebylo. „I ve druhé půli se projevila naše nedůslednost. S mančaftem musíme něco udělat, nejspíš přijde nějaký řez, protože takhle se nedá hrát. To bychom prohráli s každým,“ uvědomuje si Neček.

Ani v pátém zápase v řadě tak nedokázali třinečtí fotbalisté vstřelit v Pardubicích gól. Východočeská půda jako by pro ně byla zakletá.

FK Pardubice – Fotbal Třinec 4:0 (2:0)

Branky: 45. a 67. Tischler, 37. Solil, 52. Jeřábek. Rozhodčí: Vojkovský – Šimáček, Vaňkát. ŽK: Petráň, Fousek – Vaněk, Bedecs. Diváci: 538.

Třinec: Adamuška – Lupták, Bedecs, Šuľa, Janoščín – Omasta, Vaněk (57. Klec), Weber, Janošík (70. Schwendt) – Hapal (61. Buchvaldek), Dedič. Trenér: Neček.