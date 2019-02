O první březnové sobotě startuje druhá nejvyšší fotbalová soutěž (F:NL). Fotbalisté Třince do jarní odvetné části vstoupí z jedenáctého místa a hned na úvod se v domácí prostředí střetnou s Ústí nad Labem (6.).

„Že se začíná tak brzy? To si nemyslím. Brzké začátky jsou všude v Evropě normální a i my bychom jej měli zvládnout,“ podotkl třinecký kouč Jiří Neček, který ještě dodal: „Vždy je to o hlavě a o tom, jak ti hráči a tým k tomu přistoupí.“

Slezané se musí mít v úvodních kolech pořádně na pozoru. Sami totiž ví, jak se jim vstup do letošního ročníku druholigové soutěže vůbec nepovedl, když na první bod dosáhli Třinečtí až v šestém kole po domácí remíze s Táborskem (1:1).

„Pro nás všechny to bylo obrovské ponaučení. Já sám jsem nikdy takový začátek nezažil. Snad jednou v Sokolově, kdy jsme celou přípravu vyhrávali a pak přišla soutěž a my tři kola nevyhráli se skórem 1:10. Najednou se vám mění svět, kdy člověk vidí, že to před chvílí ještě šlo a najednou to nešlape. Tady to bylo ale možná o něčem jiném. Nám v obraně skutečně chyběli tři hráči a bylo to na naší hře cítit. Ostatní je bohužel nahradit nedokázali. Jak se kluci ale uzdravili, tak se vše zlomilo. Byla to taková voda na mlýn a byla škoda, že pak přišel závěr podzimu,“ pousmál se zkušený třinecký stratég.

Neoblíbená zimní příprava je však u konce a v sobotu se půjde opět na věc. „Možná mi nebudete věřit, ale já se na ty začátky vždy strašně těším. Ono je lepší, když už se hraje a každý ví, o co na hřišti jde,“ pokyvuje hlavou Neček.

„V kabině ještě možná takové napětí nebylo, ale já věřím, že to ten týden před mistrákem propukne,“ dodává kouč, který ve své kariéře vedl například ostravský Baník, Opavu, slovenské Košice nebo polské Gliwice. To bylo s Radoslavem Látalem.



JARNÍ LOS – FK FOTBAL TŘINEC

17. kolo 2. 3. (10.15 h) Třinec – Ústí nad Labem

18. kolo 9. 3. (10.15 h) Pardubice - Třinec

19. kolo 16. 3. (10.15 h) Třinec – 1. SC Znojmo

20. kolo 31. 3. (15.00 h) FC MAS Táborsko – Třinec

21. kolo 6. 4. (10.15 h) Třinec – MFK Vítkovice

22. kolo 13. 4. (10.15 h) Baník Sokolov – Třinec

23. kolo 17. 4. (17.00 h) Třinec – FK Varnsdorf

24. kolo 21. 4. (17.00 h) Vysočina Jihlava – Třinec

25. kolo 25. 4. (17.00 h) Třinec – Hradec Králové

26. kolo 4. 5. (10.15 h) FK Chrudim – Třinec

27. kolo 8. 5. (17.00 h) FC Vlašim – Třinec

28. kolo 11. 5. (10.15 h) Třinec – Viktoria Žižkov

29. kolo 18. 5. (17.00 h) Zbrojovka Brno – Třinec

30. kolo 25. 5. (17.00 h) Třinec – České Budějovice