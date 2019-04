Na vině byly dlouhodobé neuspokojivé výsledky týmu, který na jaře ještě nevyhrál a v tabulce druhé ligy figuruje na jedenáctém místě. Přípravou týmu byl pověřen dosavadní asistent trenéra Tomáš Jakus.

„Dohodli jsme se v klidu. Sice mě to mrzí, protože jsem tady měl dlouholetou smlouvu a rozdělanou práci, ale nejsem člověk, který by to nechápal nebo chtěl dělat problémy. Výsledky nebyly dobré a to je třeba uznat,“ bral své odvolání sportovně trenér Jiří Neček.

Podle vlastních slov si teď dá pár dní pauzu, aby probral jiné nabídky. „Trenérské povolání tohle občas přináší, nejsem nijak zapšklý. Teď si v klidu promyslím, co dál. Nějaké nabídky jsem už dostal, ale je to vše narychlo, musím si to promyslet,“ řekl včera Deníku.