„V zimní přestávce to přitom špatně nevypadalo. Nový trenér Smetana nás zvedl, tvrdě jsme pracovali. Měli jsme i dobré výsledky, smázli jsme třeba Třinec. Jenomže přišel první mistrák a klima v kabině bylo narušeno tím, když nám bylo řečeno, že peníze nejsou,“ pokračuje v povídání Květon. „Řada kluků se tak dostává do existenčních problémů. Jednou si půjčíte, podruhé, potřetí už to nejde. Kdybych neměl vedle fotbalu ještě práci, také bych těžko vyžil,“ přiznává bývalý gólman Opavy.

I když situace v ostravském klubu není vůbec příznivá, snaží se Květon vidět světlo na konci tunelu. „Máme informace, že do klubu má vstoupit seriózní partner. Snad už se nám pak bude dýchat lépe,“ pronesl optimistickým tónem brankář, která v podzimní části vychytal dvě čistá konta.

Vzhledem ke koronavirové pandemii se fotbalisté doposud připravovali individuálně. „V pondělí bychom už měli trénovat po skupinkách. Sám jsem zvědavý, jak to bude a zda se nakonec soutěž vůbec dohraje,“ poznamenává Květon. V případě, že by se soutěž dohrávala, Vítkovice nečeká lehké období. „Jsme sice na sestupových příčkách a od záchrany nás dělí čtyři body, přesto je to hratelné,“ myslí si.

Po letošní sezoně končí Květonovi ve Vítkovicích smlouva. „Nějaké nabídky mám, jednu hodně zajímavou. Může se ale stát, že pokud to bude ve Vítkovicích fungovat a bude zájem, mohu třeba zůstat,“ připustil zkušený gólman, který má nejvíce v srdci Opavu. „Chytal jsem za ni od čtrnácti let. Rád bych se do ní vrátil, ale momentálně je to nereálné, má pod smlouvou dost kvalitních brankářů,“ konstatoval bruntálský rodák.

Josef Květon se vedle fotbalu našel v realitách. „Baví mě obchodovat s nemovitostmi. Máme s kamarádem realitku. Děláme do prodeje bytů, domů, podnájmů, řešíme pozemky,“ vyjmenovává vítkovický brankář a jedním dechem dodává: „Jedničkou je a bude pro mě fotbal. Rád bych se po kariéře dal na trenéřinu. Ve Vítkovicích vedu malé kluky a musím přiznat, že mě to chytlo.“