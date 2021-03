Na podzim třinečtí na druholigového nováčka nenarazili a s týmem, který nedávno převzal trenér Martin Pulpit, se tak letos utkali poprvé. Nebudou na to ale vzpomínat v nejlepším.

Kouč Třince František Straka do sestavy postavil Tijaniho i Ciencialu, které má v kádru na hostování z Baníku. Jenže Slezané doplatili na problém, který je trápil i v přípravě - na bídnou koncovku.

Hosté se sice dostali do několika slibných šancí, ovšem ani jednu neproměnili. Naopak, v závěru první půle inkasovali po standardní situaci a Blansko vedlo 1:0. „Naše chyba ze závěru poločasu rozhodla,” řekl po zápase pro Deník sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

A dvanáct minut po návratu z kabin bylo s hosty ještě hůř, prosadil se totiž Sedlo a Blansko vedlo o dvě branky. Třinečtí už odpovědět nedokázali a Blansko tak po výhře 2:0 ztrácí na svého soupeře už jen tři body. „Nebrali jsme to tak, že se hrálo o šest bodů. Ale je to komplikace, do jara jsme chtěli vstoupit dobře a to se nám nepovedlo. Nesmíme však věšet hlavy, poučíme se a zase do toho půjdeme s čistou hlavou,” uvedl Čelůstka.

Třinec ve Fortuna národní lize padl po sedmi zápasech v řadě, v nichž dokázal bodovat. „Škoda, byl to remízový zápas. Ukázala se však naše nemohoucnost v koncovce. Je to o ochotě více se tlačit před bránu, být důraznější a obětovat se. Musíme ukázat větší obětavost a chuť dát gól,” uzavřel Čelůstka.

FK Blansko – FK Fotbal Třinec 2:0 (1:0)

Branky: 43. Helebrand, 58. Sedlo. Rozhodčí: Denev - Matoušek, Mojžíš. ŽK: Sukup, Machálek. Bez diváků.

Třinec: Pastornický – Celba, Foltyn, Janoščín, Hýbl (74. Puchel) – R. Vaněk (87. Gáč), Habusta (74. Steinhübel) – Cienciala (64. Attah), Samiec (64. Omasta), Javůrek – Tijani. Trenér: Straka.