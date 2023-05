Souboj o všechno fotbalisté Třince nezvládli. Poslední tým druholigové tabulky nestačil v derby na Opavu a kolo před koncem je jasné, že sestoupí do MSFL.

FK Třinec - SFC Opava 0:1 (F:NL - 29. kolo, 24. 5. 2023) | Foto: Petr Rubal

Třinec hrál druhou ligu jedenáct let v kuse. V příštím ročníku ale bude působit v MSFL. Kdyby doma v derby porazil Opavu, měl ještě šanci na záchranu, takto už má ale osud zpečetěný.

„Mrzí mě to, že do 50. minuty hrajeme vyrovnaný zápas, bez šancí. Byl takticky svázaný, oběma týmům šlo o hodně, takže se to dalo čekat,“ uvedl trenér Třince Roman West.

Po změně stran se obraz hry začal měnit .Opava byla daleko aktivnější a dostávala se do šancí. „Nerozumím tomu, že od 50. minuty jsme se na deset minut úplně položili. Vypadli jsme z role, byla tam tyčka, břevno, dvě šance chytil Adamuška,“ řekl West.

Klíčový moment utkání nabídla osmdesátá minuta. K exekuci přímého kopu se postavil bývalý kapitán Třince Janoščín, který vstřelil jediný gól zápasu. „Změnili jsme rozestavení, vystřídali, ale ani to nepomohlo, už jsme se z toho bohužel nedostali. Druhý poločas byl z naší strany velice špatný a se smutným koncem,“ dodal West.

Opava poskočila ze sestupových pásem, zato Třinec smutní. Naděje na záchranu zhasla.

FK Třinec – SFC Opava 0:1 (0:0)

Branka: 80. Janoščín. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Pečenka. ŽK: Jursa, Foltyn, Slaninka, Tandara, Szewieczek - Helebrand, Omale.

Třinec: Adamuška – Omasta, Foltyn, Brak, Slaninka – Habusta – Kania (66. Hýbl), Jursa (71. Szewieczek), Machuča, Hrdlička (71. Tandara) – Gembický (89. Nieslanik). Trenér: West.