Poté, co Dukla prohrála úvodní dva zápasy, chtěla naplno bodovat v Třinci. Ten byl ale proti.

Pražané začali lépe, několik hostujících šancí ale vychytal skvělý gólman Hasalík. Ve třiatřicáté minutě poprvé zahrozil i Třinec – a hned z toho byl gól. Po Jursově centru se trefil Omasta a bylo to 1:0.

„Do poločasu už jsme to uhráli,“ řekl pro Deník třinecký kouč Martin Zbončák. Další důležitý moment nastal v padesáté minutě, kdy se nechal vyloučit hostující Šebrle. Přesilovku využil v 74. minutě Juřena a bylo rozhodnuto.

„Byl to těžký zápas a jsem velmi rád, že jsme vyhráli. Ale taky musím vyzdvihnout Duklu. Má velmi kvalitní tým a je jen otázkou času, kdy půjde nahoru. Dukla byla opticky lepší, my jsme to však i díky Hasalíkovi ubojovali,“ dodal Zbončák.

FK Třinec - FK Dukla Praha 2:0 (1:0)

Branky: 33. Omasta, 74. Juřena. Rozhodčí: Orel - Machač, Lakomý ŽK: Omasta, Juřena, Habusta, Kerl - Šebrle, Peterka, Holiš. ČK: 50. Šebrle.

Třinec: Hasalík – Jursa, Foltyn, Straňák, Hýbl (27. Szewieczek) – Holík (62. Machuča), Habusta – Omasta (84. Tandara), Kateřiňák (84. Obadal), Kania (46. Gembický) – Juřena. Trenér: Zbončák.