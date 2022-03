V první půli se oba týmy dostaly do nadějných šancí, ani jeden je ale nedotáhl do zdárného konce a do kabin se šlo bez branek.

Skóre se měnilo až v 64. minutě, kdy Nešický sklepl míč na Dediče a bylo to 1:0. To ale nebylo všechno – za pět minut tvrdě vypálil Omasta a Slezané vedli o dvě branky.

„Uvědomovali jsme si, že může rozhodnout jeden gól, proto to bylo zpočátku opatrnější. O přestávce jsme si řekli, že budeme chtít stupňovat tlak, že chceme posílat do šestnáctky více centrů,“ říkal po zápase trenér Třince Martin Zbončák.

Třinec byl na koni a zbytek zápasu už proměnil v jednoznačnou záležitost. Patnáct minut před koncem si dal vlastní gól Schaffartzik a poté upravil na konečných 4:0 Petráň.

„Kluci ve druhém poločase pracovali velice dobře, soupeř si vypracovat šanci až v samém závěru. My jsme byli velice produktivní, šance, které jsme si vytvořili, jsme dokázali proměnit a z pěti střel na bránu jsme dali čtyři góly. Kluci si zápas užili, těší nás i to, že se nám rozstříleli útočníci,“ dodal spokojeně Zbončák.

FK Fotbal Třinec – 1. SK Prostějov 4:0 (0:0)

Branky: 64. Dedič, 69. Omasta, 75. vlastní Schaffartzik, 85. Petráň. Rozhodčí: Křepský – Vyhnanovský, Černoevič. ŽK: Kania, Machuča, Bolf – Bialek, Koudelka.

Třinec: Hasalík – Bolf (81. Hýbl), Ba, Foltyn, Javůrek – Habusta, Machuča (84. Weber) – Omasta, Nešický (68. Bedecs), Kania – Dedič (84. Petráň). Trenér: Zbončák.