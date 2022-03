„To, co jsme si řekli, to jsme neplnili, a to mi vadí nejvíce. Dopředu nám to vázlo, nehráli jsme tak přímočaře, jak jsme chtěli. Nebylo to ono,“ řekl po zápase třinecký kouč Martin Zbončák.

V úterý proti Chrudimi Třinec začal aktivně, své šance ale neproměnil, a tak šli do vedení hosté. Machuča ve vápně fauloval Vránu a v sedmnácté minutě proměnil penaltu Záviška.

Hosté mohli zvýšit, Třinec navíc krátce před přestávkou přišel o zraněného brankáře Adamušku, Slezané ale nesložili zbraně a po přestávce bojovali.

Na začátku druhé půle mohl z penalty srovnat Javůrek, jeho pokus ale skončil mimo třemi tyčemi. Dramatický zápas však pokračoval dál. V 68. minutě hosté přišli o vyloučeného Vránu a deset minut před koncem dával z penalty na 1:1 Petráň.

Petráň brzy mohl přidat i další gól, tentokrát ale neuspěl, a tak se zdálo, že utkání směřuje k remíze. V páté minutě nastavení se však prosadil Dedič a Třinec zvítězil 2:1. Slezané tak nyní mají na předposlední Chrudim tříbodový náskok.

FK Fotbal Třinec – MFK Chrudim 2:1 (0:1)

Branky: 80. Petráň z pen, 95. Dedič – 17. Záviška. Rozhodčí: Krejsa – Novák, Žurovec. ŽK: Habusta, Juřena, Omasta, Kania, Zbončák (trenér), Raszka (masér) - Vrána, Kronďák (trenér). ČK: 68. Vrána.

Třinec: Adamuška (38. Hasalík) – Javůrek, Ba (74. Petráň), Bedecs, Hýbl (65. Dedič) – Habusta – Omasta, Nešický, Machuča, Kania – Juřena. Trenér: Zbončák.