Varnsdorf se letos drží v druholigové tabulce nečekaně vysoko. A svou formu potvrdil i proti Třinci.

Slezané odjeli do Varnsdorfu odhodlaní bojovat a chtěli navázat na povedený pohárový výkon proti Teplicím, jenže tento plán jim vůbec nevyšel.

Varnsdorf brzy otevřel skóre a po půl hodině hry to bylo už 3:0. Po návratu z kabin sice snížil Juřena, jenž vykřesal hostujícímu celku naději, ta ale definitivně zhasla pětadvacet minut před koncem, kdy se trefil Schön.

Domácí v závěru přidali ještě jednu branku, vyhráli vysoko 5:1 a Třinec tak zůstává poslední. „Výsledek hovoří jasně. Utkání jsme totálně nezvládli. Byly to důležitý zápas, ale hráči k tomu nepřistoupili tak, jak měli. To, co si řekneme a natrénujeme, to bohužel zůstane na tréninku. Obrovská nespokojenost s výkonem většiny hráčů,” řekl zklamaně sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

FK Varnsdorf – FK Fotbal Třinec 5:1 (3:0)

Branky: 13. M. Richter, 29. M. Kubista, 31. Kouřil (pen.), 65. Schön, 89. Ondráček – 49. Juřena. Rozhodčí: Nehasil – Ratajová, Černoevič. ŽK: 1:2. Diváci: 569.

Třinec: Adamuška – Bolf, Bedecs (46. Ntoya), Habusta, Hýbl (75. Szewieczek) – Buneš, Šteinhübel – Omasta (75. Puchel), Weber (46. Petráň), Javůrek (56. Kania) – Juřena. Trenér: Zbončák.