Karvinští mohli v první půli rozhodnout, ale zahazovali velké šance. Místo stavu 3:0 to bylo jen 1:0 poté, co proměnil penaltu Ndefe. Velkou šanci zahodil třinecký Akulinin.

Karvinský trenér Juraj Jarábek pak řádně prostřídal sestavu, ta už měla s Třincem problémy. Druholigista se tlačil za vyrovnáním a jeho sympatický výkon nakonec korunoval gólem na 1:1 exkarvinský Puchel.

V brance Třince se objevil Pastornický, kluby jednají o jeho možném hostování.

Do zápasu nezasáhl Michal Papadopulos, má drobné zranění, pravděpodobně úpon.

„Generálku bych rozdělil na dva poločasy, šanci dostali všichni hráči kádru. Myslím si, že jsme opět viděli, co jsme chtěli vidět. První poločas spokojenost, prezentovali se fotbalem, jaký si představujeme. Bereme to pozitivně, až na nevyužití gólových šancí. Druhá skupina měla se soupeřem problémy, ale také tyto hráče jsme potřebovali vidět,“ uvedl kouč Karviné Juraj Jarábek.

Třinecký kouč Svatopluk Habanec hodnotil duel takto: „Generálka nám odhalila dobré i špatné věci. Po velkém řezu v kádru na nás byla místy patrná nesehranost. Některé věci ještě nemáme zažité, bude potřeba je vypilovat. Zápas měl oboustranně slušnou úroveň, byl jsem vcelku spokojený. Nelze říct, že všichni hráči, kteří nastoupili v prvním poločase, budou v základu, nicméně někteří prokázali, že pro nás mohou být velkými posilami.“

Spousta nových hráčů, spousta návyků hráčů, kteří na sebe nejsou zvyklí. Bylo to vidět, protože jsme měli hromadu ztrát míčů. Tempo zápasu ale bylo celkově slušné. Začíná se to formovat ta sestava. Mohlo by to být zajímavější, ale musíme být klidnější na míči, protože hráče už na to máme. Rychlostní typy tam jsou co se týče náběhových situací. Začíná se to těmito dvěma péřáteláky s Opavou a s Karvinou malinko měnit k tomu co bychom si řpedstavovlai, ale cesta bude ještě daleká.

MFK Karviná – Fotbal Třinec 1:1 (1:0)

Branky: 22. z pen. Ndefe – 75. Puchel. Rozhodčí: Machálek.

Třinec: Pastornický – Celba (78. Bolf), Habusta, Janoščín, Javůrek – Steinhübel (46. Weber), Foltyn (70. Vaněk) – Stáňa (70. Puchel), Zlatohlávek, Hýbl (59. Omasta) – Akulinin (46. Attah). Trenér: Habanec.