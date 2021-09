„Klukům jsem poděkoval za to, jak ten zápas odmakali. Zdůraznil jsem jim, že se máme od čeho odpíchnout. Zejména od druhého poločasu, kdy šli za vítězstvím. Kluci projevili touhu, vůli a odhodlání zlomit utkání na svou stranu,” prohlásil Zbončák.

Začátek druhé půle naopak lépe vyšel Vysočině, která se v jednapadesáté minutě dostala do vedení - 0:1.

Třinecký kouč Zbončák udělal oproti minulému utkání několik změn v sestavě a domácí byli v úvodu zápasu aktivní. Z tlaku ale žádný gól nevytěžili. „První poločas byl, co se nasazení táče, v pořádku, ale směrem dopředu jsme byli neškodní,” uvedl po utkání Zbončák.

