Třinecký trenér Martin Zbončák počítal před zápasem marody, mezi které navíc po dvaceti minutách přibyl ještě Habusta. Do hry se tak dostali i třinečtí mladíci včetně šestnáctiletých bratrů Klockových.

Slezané toho tentokrát směrem dopředu moc nevymysleli a šance Puchela s Foltynem k brance nevedly. O osudu utkání tak rozhodla 52. minuta, kdy se po standardní situaci prosadil prostějovský Bialek.

„Naše marodka je pro nás velký problém. Stejní hráči nastoupili i ve středu v Bánské Bystrici. Mají toho plné zuby, takže teď dostanou dva dny volna,“ řekl po zápase trenér Zbončák, který do utkání poslal čtyři dorostence. „Měli to těžké, ale nezklamali, snažili se, bojovali. Klukům z dorostu děkuji za to, že nám pomohli,“ dodal.

Prostějov sice ukončil třineckou neporazitelnost, kouč Zbončák byl ale s výkonem svých svěřenců spokojen. „Prostějov měl více ze hry, ovlivnily to i naše absence. Nějaké šance Prostějova jsme přežili, celkově jsme v kombinované sestavě nezklamali. Byl to pro nás super test. Někteří zranění kluci už začali trénovat, v úvodu týdne by se jich šest sedm mělo vrátit do plného tréninku. Do ligy zbývají ještě tři týdny, snad už budou zdraví a stihnou to dohnat,“ věří.

FK Fotbal Třinec – 1. SK Prostějov 0:1 (0:0)

Branka: 52. Bialek.

Třinec: Hasalík – Szewieczek, Ba, Foltyn, Bolf – Khalifa (60. Martin Klocek), Habusta (28. Zogata), Nešický, Kaniok (60. Matěj Klocek) – Puchel, Dedič. Trenér: Zbončák.