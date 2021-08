Slezané v úterním derby doma porazili Opavu a připsali si první výhru v sezoně, v sobotu na ni ale v Prostějově nenavázali.

Hosté přitom vstoupili do zápasu skvěle a už ve třetí minutě udeřil po rohovém kopu Tidjane Bjiby Ba. Třinec mohl přidat i další góly, Slezany ale zradila koncovka. „Začátek zápasu byl pro nás ideální, dali jsme gól a měli jsme další dvě šance. Po patnácti minutách to mohlo být 0:3, ale na to se bohužel fotbal nehraje,” uvedl po zápase sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Neproměňování šancí se Třinci nevyplatilo. Rychle totiž vyrovnal Omale a ve druhé půli dával na 2:1 Žák. Hosté už odpověď nenašli a naopak v nastaveném čase inkasovali potřetí.

Třinec tak prohrál už čtvrtý zápas v sezoně. „Prohra je stejná jako v předchozích zápasech. Musíme zvýšit důraz a také udržet stejné tempo hry po celé utkání. To je věc, na které je potřeba zapracovat,” dodal Čelůstka.

SK Prostějov - FK Fotbal Třinec 3:1 (1:1)

Branky: 14. Omale, 55. Žák, 90+3. Kušej – 3. Ba. Rozhodčí: Raplík – Arnošt, Slavíček. ŽK: Omale – Hýbl, Petráň, Bedecs.

Třinec: Hasalík – Szewieczek, Ba, Bedecs, Hýbl – Ntoya (46. Buneš) – Omasta (70. Puchel), Steinhübel, (90. Foltyn), Weber (64. Juřena), Kania (70. Javůrek) – Petráň. Trenér: Straka.