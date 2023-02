„Celý zápas jsme hráli do plných, hlavně první poločas byl na jednu bránu. Těžko jsme hledali skulinky v soupeřově obraně, měli jsme hru ještě více zjednodušit,” prohlásil třinecký kouč Martin Zbončák.

Za domácí v první půli zahrozili Machuča, Gembický či Hrdlička, který po změně stran poslal míč na břevno. „Ve druhém poločase byl obrázek hry podobný, s tím, že soupeř si na můj vkus vypracoval až příliš šancí, konkrétně čtyři, takže na šance vyhrál,” řekl Zbončák, jehož tým několikrát skvěle podržel gólman Hasalík.

„Kdybychom v prvním poločase dali gól, Hlučín by to musel otevřít, takhle pořád hrozil z brejků. Potvrdilo se to, co jsme očekávali. Dobývali jsme obranu, a když nepadne gól, soupeř pořád cítí šanci. Byl to pro nás dobrý test, Hlučín hrál velice dobře,” dodal Zbončák.

Další přátelský zápas Třinec sehraje v sobotu proti Frýdku-Místku.

FK Třinec - FC Hlučín 0:0

Třinec: Hasalík – Szewieczek, Foltyn, Straňák (55. Mieszek), Aw – Habusta – Gembický, Machuča, Hrdlička, Obadal (60. Bernardinho) – Juřena. Trenér: Zbončák.