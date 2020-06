„Dneska tomu chyběl nejen gól, ale trochu i fotbalovost. Plynulých akcí tam bylo málo, jako bychom se báli o výsledek,“ ostřehl trenér Třince Svatopluk Habanec, jehož tým povzbuzovala stovka diváků za plotem.

Ti žádný gól neviděli, jen sedm žlutých karet, fotbal se ale vůbec nehrál špatný. Hanáci si také vytvořili nadějné možnosti, na ty třinecké to ale nemělo.

Po gólech volaly zejména šance Steinhübela, který byl sám před brankářem, avšak nastřelil jen něčí nohu, a v poslední minutě i hlavička Wojnara z malého vápna, která šla nad. „To byly tutovky. Dneska to beru jako ztrátu bodů, protože na Zbrojovce nás nečeká nic lehkého a my potřebovali vyhrát a potvrdit bod z Hradce,“ uvažoval Habanec.

Zdroj: Petr Rubal

Jeho mančaft nyní čeká velká výzva, a sice nedělní souboj v Brně s tamní Zbrojovkou, jedním z favoritů ligy. Habanec je přitom brněnský rodák. „Hornoheršpičák,“ upřesňuje s úsměvem Habanec s odkazem na městskou část Brna Horní Heršpice. „Samozřejmě se těším domů, ale hlavně jsem zvědavý na to, co předvedeme. Brno je kandidát na postup a my nesmíme propadnout strachu, jinak tam nic neuhrajeme,“ varuje Habanec.

Fotbal Třinec – SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Hanousek – Vlasjuk, Klupák. ŽK: Bedecs, Janoščín, Hlúpik, Šuľa – Biolek, Kroupa, Zapletal. Diváci: 108.

Třinec: Chmiel – Kušnír (46. Omasta), Gáč, Bedecs, Janoščín – Samiec – Hlúpik, Steinhübel (67. Machalík), J. Valenta (46. T. Weber), Cienciala (90. Šuľa) – Wojnar. Trenér: Habanec.