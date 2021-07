Samuel Šigut byl poslední tři roky v Baníku. V létě se vrátil do Frýdku-Místku (respektive do Vratimova, kam se tým přestěhoval), v klubu ale dlouho nezůstal.

Šigut byl na zkoušce ve Slavii, kde zaujal, nakonec si ale plácl s Opavou. „Jsem rád, že to takto dopadlo a že jsem se tak rozhodl,” uvedl pro Deník.

Druholigovou premiéru si Šigut odbyl v sobotním duelu Opavy proti Vlašimi. Domácí šli brzy do deseti a prohrávali 1:2. Poté skóre otočili ve svůj prospěch, Vlašim ale v 95. minutě vyrovnala na konečných 3:3. „Byl to zajímavý zápas. Mrzí mě, že jsme na konci dostali gól, ale myslím, že si zasloužíme pochvalu,” řekl Šigut.

Měl jsem husí kůži

Mladý záložník vydržel na hřišti 70 minut a když trávník opouštěl, tak mu domácí fanoušci věnovali velký potlesk. „Měl jsem husí kůži, byl to skvělý zážitek,” prohlásil Šigut, který si svou druholigovou premiéru velmi užil. „Je to pro mě velký skok, vždyť jsem dosud neměl žádný start ani ve třetí lize. Najednou to byl takový zápas, ještě jsme byli v deseti, ale poprali jsme se s tím dobře,” dodal.

Šigut přiznal, že byl před utkáním nervózní, na hřišti to z něj ale spadlo. „Udělám všechno pro to, abych se udržel v základu,” říká talentovaný záložník, jehož premiéru v opavském dresu sledovali také ve Vratimově. „Měl jsem tam kamarády i bývalé spoluhráče. Bylo to příjemné,” uzavřel.