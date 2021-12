„To byl náš cíl. Nechtěli jsme, aby kluci byli při pohledu na tabulku hlavami dole, ale aby se nám o něco lépe a klidněji pracovalo,” řekl pro Deník trenér slezského celku Zbončák.

Třinec zakončil podzim remízou na Dukle, předtím dokázal porazit Příbram a Vyškov, tedy dva týmy ze spodku tabulky. „I díky tomu tady u nás zavládla určitá spokojenost. Škoda, že už podzim skončil, ale situace je pořád vážná,” uvědomuje si Zbončák.

V Třinci věří, že na jaře navážou na výkony ze závěru podzimu, během zimy se však tým změní. „Neplánujeme žádný velký řez, sestava se nám vykristalizovala a kluci pracovali poctivě, ale chceme to okysličit,” naznačil Zbončák, který by rád přivedl posily do každé řády. „Neleníme, nespíme, snažíme se a jednáme. Máme vytipovaných pár hráčů, ovšem situace na trhu není jednoduchá,” dodal.

Slezanům v posledních duelech fungovala defenziva, směrem dopředu se ale tým, tedy až na čtyřgólové utkání ve Vyškově, trápil. I proto klub hledá posily do útoku. „Máme vytipovaných více hráčů a uvidíme, co vyjde. Věříme, že někoho přivedeme,” doufá bývalý ligový fotbalista, který si zahrál i za ruské Dynamo Moskva.

Zimní příprava bude dlouhá a liga se znovu rozběhne až na začátku března. Pak Třinec čeká tuhý boj o záchranu. „Věřím, že to zvládneme, ale jaro bude těžké,” uzavřel Zbončák.