Turyna byl kapitánem sparťanského B týmu, věděl ale, že do áčka se nedostane. Když se mu pak ozval druholigový Třinec, nabídku přijal a Prahu vyměnil za Slezsko. „Cítím se dobře, rychle jsem zapadl do party. Povedly se mi zápasy v přípravě, dal jsem i nějaké góly. Po životní i herní stránce jsem spokojený,” řekl pro Deník.

Třinec vás přivedl, abyste vyřešil problém se střílením gólů. Věříte, že našli toho pravého?

Jsem tady kvůli tomu, abych týmu pomohl se záchranou. A co jsem za tu dobu stihl poznat, tak tým na záchranu určitě máme.

Tušíte, proč je podle vás Třinec v tabulce dole?

Abych se přiznal, tak jsem výkony Třince nijak výrazně nesledoval. Nevěděl jsem, že tady budu. Ale myslím si, že je tady málo hráčů, kteří by vyčnívali v individuálních statistikách.

Co vás vlastně do Třince přivedlo?

Poprvé jsem se s panem Hrazdílkem setkal na domácím zápase Sparty B s Třincem. Řekl mi, že by mě rádi získali, řekl mi o podmínkách a cílech týmu. Následně mi volal i trenér Zbončák. Cítil jsem velký zájem, abych tady přišel už v zimě. A to pro mě bylo hlavní.

Měl jste i jiné nabídky?

Půl roku jsem byl zraněný, takže neměl. Do léta jsem měl smlouvu ve Spartě, takže jsem to neřešil. Chtěl jsem se vyléčit a hrát. Ovšem když přišel Třinec s dlouhodobější smlouvu, tak jsem neváhal.

Teď už jste po zranění v pořádku?

Jsem stoprocentně fit, zranění je pryč. Odehrál jsem přáteláky a dostávám se do herní i kondiční pohody.

Přišel jste z Prahy do Třince. Je to velká životní změna?

Jsem daleko od rodiny a přítelkyně, která má školu a práci, takže jsem v Třinci sám. Já jsem ale v Praze nebydlel, na větší města si nijak nepotrpím.

Už jste stihl poznat něco v okolí Třince?

Každý týden jezdím do Ostravy. Mám tam kamarády z mládežnických reprezentací, na které mám teď čas. Procházím se po Ostravě a poznávám ji.

Působil jste ve Spartě, teď jste v druholigovém Třinci. Je to jiný svět?

Rozdíl mezi Třincem a Spartou pochopitelně je, což je však dáno finančními možnostmi Sparty. V Třinci jsem si ale zase všiml, že někteří lidé dávají práci pro klub více než ve Spartě. Vnímám velké rozdíly v pracovním nasazení.

Co vám chybělo k tomu, abyste se dostal do prvního týmu Sparty?

Byl jsem na několika hostováních, pak jsem se usadil v béčku. Postoupili jsme do druhé ligy, do sparťanského A týmu jsem měl ale pořád hodně daleko. Je to obrovský rozdíl. Sparta je předním klubem, má tam spoustu reprezentantů a cizinců.

Kdy jste začal tušit, že ve Spartě už kariéru neuděláte?

Vnímal jsem to delší dobu. Vedení Sparty není úplně nakloněno tomu, aby byli v B týmu starší hráči. Já jsem taky cítil, že se potřebuju posunout. Být v týmu, kde jsou jen fotbalisté okolo dvaceti let, to taky není ideální. O to více jsem byl rád, když se mi ozval Třinec.