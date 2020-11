Zatímco minulý týden třinečtí odjeli na půdu Žižkova v roli outsidera, na hVyšehradu vyrazili odhodlaní znovu bodovat. A v souboji předposledního s posledním se jim to taky povedlo. „Utkání bylo náročné, protože Vyšehrad proti nám už potřeboval bodovat,“ řekl po zápase kouč Slezanů František Straka.

Vyšehrad vstoupil do utkání s novým trenérem Zachem, jenž ve funkci nahradil kouče Nádvorníka. „Bylo jasné, že pod novým trenérem vsadí všechno na jednu kartu, o to to bylo těžší,“ uvedl Straka.

A domácí doopravdy kousali a vytvořili si několik šancí. Šest minut před koncem první půle byl ale ve vápně faulovaný třinecký Javůrek a hosté kopali penaltu. K té se postavil sám faulovaný a Třinec vedl 1:0.

Ve středu s Táborskem

Domácí mohli přibližně po hodině hry vyrovnat, ve velké šanci však Králíček selhal. Na definitivní pojistku svého vítězství ale Třinec čekal až do samého závěru. Attah sedm minut před koncem přesně našel Stáňu, ten poslal míč k přední tyči a bylo rozhodnuto.

„Chtěli jsme potvrdit vítězství na Žižkově a to se nám podařilo. Urvali jsme veledůležité body,“ řekl spokojený Straka, který do utkání poslal stejnou sestavu jako v předešlém duelu proti Žižkovu. „Co se týče bojovnosti, nasazení, disciplíny a komunikace, to vše bylo z naší strany na velmi dobré úrovni,“ dodal po druhé výhře v řadě. Už ve středu Třinec může svou formu potvrdit v domácím duelu s Táborskem.

Slavoj Vyšehrad – FK Fotbal Třinec 0:2 (0:1)

Branky: 39. Javůrek z pen., 83. Stáňa. Rozhodčí: Černý – Hok, Novák. ŽK: Alexandr, Šandera, Januška – Vaněk, Hýbl, Gáč.

Třinec: Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Hýbl – R. Vaněk, Habusta – Cienciala (90. Bolf), Weber (78. Samiec), Javůrek (66. Stáňa) – Attah (90. Zlatohlávek). Trenér: Straka.