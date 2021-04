Třineckým pauza zřejmě přijde vhod. V posledních zápasech se totiž trápí a na jaře ještě nevyhráli. Naposledy prohráli 0:1 na hřišti Jihlavy a na předposlední Táborsko mají pouze jednobodový náskok.

„To, co jsme si pracně nahráli, jsme lehkomyslně ztratili. Dostáváme se do situace, ve které jsme absolutně nechtěli být,” uvedl trenér Třince František Straka, který se snažil najít příčinu toho, proč to jeho svěřencům na jaře nejde. „Dozvěděl jsem se, že tady je to každý rok. Tým se vždycky zvedne, jenže pak najednou přijde sebeuspokojení, jako kdyby si každý myslel, že už to půjde samo,” dodal.

Třinečtí naposledy vyhráli na konci listopadu, od té doby ale čekají na tříbodový zisk marně. Na jaře přitom z pěti duelů získali jen dva body. Místo zápasů v klidném středu tabulky tak Slezany čekají boje o záchranu. „Na hřišti potřebujeme mít válečníky. Kluky, kteří třeba nebudou tolik fotbaloví, ale budou mít obrovské srdce a budou se chtít s tou situací porvat. Doufám, že se nám to podaří,” věří Straka.

Chybí lídr

Podle zkušeného kouče Třinci chybí nějaká výrazná osobnost. „Lídr, který by to všechno na hřišti zorganizoval, abychom takový zápas, jako ten s Duklou, kdy jsme před koncem vedli 2:0, uhráli. Takové zápasy se prostě uhrát musejí. To jsou body, které nám scházejí,” rozvedl svou myšlenku.

Zápas proti Žižkovu Třinec ve středu hrát nebude, v neděli ho ale čeká duel na půdě vedoucího Hradce Králové. „Teď se ukáže pravý charakter hráčů. Každý musí ukázat, zda tady chce nebo nechce být. Pořád si myslím, že náš mančaft má kvalitu, aby záchranu uhrál. Když jsem tady přicházel, zdůrazňoval jsem, že boj o záchranu bude tvrdá a poctivá práce. Věděl jsem, že tahle situace, ve které teď jsme, může znovu přijít. To se bohužel stalo, musíme se od toho odrazit,” uzavřel Straka.