Tomáši, první půle byla hodně opatrná, ale ve druhé jste měli slibně nakročeno k výhře. Co tam chybělo?

Po tom našem gólu jsme přestali hrát. Nevím, co za tím přesně bylo, jestli sebeuspokojení, nebo že chceme couvnout… Přitom jsme si říkali, že pokud bychom se dostali do vedení, chceme hrát pořád stejně. Ale bohužel. Byla tam standardka, to už je pak o přístupu každého z nás, jak si plní svůj úkol a koho hlídá.

Jinak jste ale Brno do té doby k ničemu nepustili. Mělo jen jednu šanci.

Myslím, že jsme ty taktické pokyny plnili celkem dobře, máme na hřišti své úkoly a je třeba je plnit. Z toho pramenilo, že jsme Brno do hry moc nepouštěli, dobře jsme protihráče dostupovali.

Nakonec je to další remíza. Jak jste spokojeni s první půlkou podzimu?

Měli jsme mít určitě více bodů. Nezvládli jsme to podle našich představ, i když jsme tam měli prakticky všechny favority soutěže. Je tam ale příliš zbytečných remíz, dostali jsme pár gólů ke konci zápasů, a tam to naskákalo.

Jinak ale hrajete pod trenérem Habancem solidní ofenzivní fotbal. To by mohl být základ toho, že body budou na vaše konto přibývat, nebo ne?

Já v to věřím. Doufám, že začneme hlavně dávat více gólů a tabulkou půjdeme nahoru.