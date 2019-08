„Ze dne na den jsem skončil v práci a tak to celé začalo,“ okomentoval svůj přesun ze stavební firmy do života profesionálního fotbalisty.

Jak se váš přestup do Třince upekl?

Měli o mě zájem už delší dobu, ale domluvili jsme se, že to necháme až na léto. Ozval se mi pan Karel Kula, předseda představenstva v Třinci, a bylo to.

Je to pro vás velká změna?

Chodím do práce, která byla odmala mým koníčkem. Je to hezké. V trénincích to taková změna ani není, spíše je to jiné v tom, že se více cestuje.

Víte, jaké s vámi v Třinci mají plány?

Trénuji normálně s A týmem. Mám půl roku na to, abych se tady rozkoukal a se vším se sžil. Je to všechno rychlejší, trenéři chtějí něco jiného, navíc jsou tady klucis ligovými zkušenostmi, je to těžší než v divizi. Kdybych nebyl v A týmu, tak budu hrát s béčkem divizi.

To byste narazil na Havířov. Lákal by vás vzájemný souboj?

To určitě ano. Těšil bych se na kluky, se kterými jsem několik let hrál za havířovské muže. Určitě by to pro mě byl speciální zápas.

Třinec začal sezonu překvapivou výhrou na půdě Dukly. Utkání jste sledoval z lavičky, byl to velký zážitek?

Viděl jsem, jaké to je. Kluci hráli dobře, plnili, co jsme si řekli, a byli jsme nachystaní. Využili jsme šance, které jsme měli a získali jsme důležité body.

Dostanete na podzim šanci?

Záleží na trenérovi. Já si věřím. Ve Varnsdorfu jsem střídal v poslední minutě. Uvidíme, co se stane, budu se ale snažit, abych se tam dostal.

Jaké máte v Třinci ambice?

Trenér už před sezonou řekl, že by chtěl hrát první polovinu tabulky. Čím lepší to bude, tím lépe pro nás. Myslím, že máme hodně zajímavý tým.

V tom působí Ondřej Kušnír a další zkušení fotbalisté. Učíte se od nich?

Hodně se mnou mluví. Jsou to páni fotbalisté, hodně toho prošli a budu se od nich učit co nejvíc. Snad mi něco předají.

V Havířově vás vedl Miroslav Matušovič, který dokáže hráče dobře připravit. Souhlasíte?

Prošel několika kluby a poznal různé trenéry. Hodně jsme trénovali a uměl to dobře poskládat. V Havířově sice nejde trénovat tak často jako v Třinci, ale díky tomu, že Maty prožil kariéru profesionálního fotbalisty, byly jeho tréninky vedeny podobným způsobem.

Před rokem z Havířova zamířil do Třince Tomáš Omasta, teď vy. Myslíte, že vás mohou následovat i další?

Myslím, že by mohli. V Havířově se to vede dobře a tréninky jsou na vysoké úrovni. Jsou tam hráči, kteří mají zajímavý potenciál.

Budete Havířov i nadále sledovat?

Určitě! Budu jim fandit, aby jim ten postup letos už vyšel.