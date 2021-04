Třinečtí se v minulém kole postavili proti Dukle, s níž sehráli dobrou partii a dlouho sahali po třech bodech, o které přišli až v závěru. Svěřenci trenéra Františka Straky na tento výkon chtěli navázat i v Jihlavě, domů se ale vrátili s nepořízenou.

Na Vysočině se nehrálo moc pohledné utkání. Zápas provázela řada osobních soubojů a minimum šancí. A když už někdo zahrozil, tak to byli domácí. „Bylo to soubojové utkání, my jsme se jim ale vůbec nevyrovnali. Máme sice o hodně zkušenější tým, Jihlava nás ale svým důrazem přehrála,” řekl po zápase sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

V první půli několikrát zahrozil domácí Patrák, skóre však dlouho zůstávalo bezbrankové. Ale když už to vypadalo, že si oba týmy podělí po bodu, tak pět minut před koncem vystřelil Peřina, míč tečoval Klobása a Vysočina vedla 1:0.

Tento stav se už nezměnil a Jihlava porazila Třinec poosmé v řadě. Slezané tak jen prohloubili svou krizi a na výhru čekají už sedm zápasů. „Jihlava vyhrála zcela zaslouženě,” řekl Čelůstka, jenž byl s výkonem Třince hrubě nespokojený. „Gól jsme sice dostali až na konci, navíc smolně, ale vývoj utkání nebyl vůbec dobrý. Řekněme si pravdu – my hrajeme o záchranu, ale takto se o ni nehraje,” dodal.

Čeká je boj o záchranu

Třinec je nyní v tabulce čtvrtý od konce, ovšem předposlední Blansko už ztrácí jen bod a navíc má zápas k dobru. „Hráči si musí sáhnout do svědomí. Každý musí začít sám u sebe a nehledat chyby jinde. Je to o jejich přístupu,” prohlásil Čelůstka, který moc dobře ví, že začíná jít do tuhého. „Byl to klíčový zápas. Mohli jsme se odpíchnout do středu tabulky nebo spadnout do bojů o záchranu. Bohužel se stala ta druhá varianta a my teď v každém zápase budeme bojovat o udržení v soutěži,” uzavřel.

Vysočina Jihlava – FK Fotbal Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 86. Klobása. Rozhodčí: Batík – Podaný, Líkař. ŽK: Lacko, Arroyo – Omasta, Tijani, Vaněk, Foltyn. Bez diváků.

Třinec: Pastornický – Omasta, Gáč, Foltyn, Janoščín (76. Hýbl) – Celba (79. Stáňa), R. Vaněk, Weber (79. Attah), Samiec, Puchel (65. Javůrek) – Tijani (46. Nieslanik). Trenér: Straka.