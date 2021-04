Třinec na podzim ještě nevyhrál a získal pouhé dva body. Co víc, Slezané dali v průběhu jarních bojů jen dva góly a hodně se trápí.

Naposledy Třinec prohrál 0:1 s Hradcem Králové, na jehož půdě se však svěřenci trenéra Františka Straky neuvedli vůbec špatným výkonem. „Jsem rád za to, jak jsme se prezentovali. Ale jsme bez bodů, což mě strašně mrzí,” uvedl pro Deník Straka. „Nejsme schopni dotlačit balon do brány. To je příčina toho, kde teď jsme,” dodal.

Produktivita Slezanů je na jaře opravdu bídná, což hráči Třince potřebují změnit. Ideální příležitost k tomu budou mít v sobotu, kdy doma přivítají poslední Vyšehrad. „Budu na kluky apelovat, aby si šli za svým cílem. Ve vápně musí být důrazní a musí se tlačit za gólem. To ale musí být vyváženo dobrou defenzivou, od čehož se vše odvíjí,” uvedl Straka.

Budou pod tlakem

Vyšehrad v této sezoně získal jen pět bodů a na záchranu ztrácí propastných 14 bodů. To třináctý Třinec je za dvanáctým Táborskem o dva body a navíc má jeden zápas k dobru. „Už musíme vyhrát. Tři body pro nás budou extrémně důležité,” říká před klíčovým sobotním duelem Straka, jenž však ví, že jeho tým proti Vyšehradu nečeká nic snadného. „V podstatě už o nic nehrají, mohou být uvolnění. Mu budeme pod obrovským tlakem a po psychické stránce se s tím musíme vypořádat,” nabádá své svěřenci zkušený kouč.

Pokud by snad Třinec zápas s Vyšehradem nezvládl a tabulkoví konkurenti by bodovali, začala by být situace už kritická. „Každý z nás umí počítat. Každý má oči, aby viděl, kde jsme, to je jasné,” uzavřel Straka.