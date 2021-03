Straka své svěřence vytáhl mimo sestupové vody na jedenácté místo, slezský tým však na jaře čeká ještě spousta práce. V sobotu Třinec narazí na Blansko, které je v tabulce o jedno místo a šest bodů zpátky. „Když jsem tady přišel, tak jsem řekl, že úkol číslo jedna je záchrana. Na tom se nic nemění a s tou vizí jdu do jara,” prohlásil Straka v rozhovoru pro Deník.

Jak jste spokojený s přípravou?

Myslím, že jsme po fyzické stránce udělali kus práce. Kluci kompletně a svědomitě pracovali na terénech a v podmínkách, které nebyly jednoduché. Zvládli jsme to dobře, bohužel jsme neměli tolik zápasů a hráli jsme neustále na umělkách. To je pak těžší přejít na trávu. Ale jinak je tým dobře připravený.

V Třinci zůstal Cienciala, z Baníku přišel Tijani a máte také Buneše. Jste s posilami spokojený?

Máme stabilizovaný kádr. Nepotřebovali jsme do mančaftu moc sahat. Máme ho pohromadě. Cením si, že nám Baník dal k dispozici Tijaniho i Ciencialu. Také Buneš je velmi perspektivní hráč, se kterým se dá počítat i do budoucna.

Na druhou stranu, v přípravě se vám nevyhnuly ani problémy se sestavou…

Stáňa má zraněný kotník a nezapojil se do přípravy, stejně jako Akulinin. Měli jsme velké problémy v útoku, navíc vypadl i Attah, jenž měl koronavirus. Za pět minut dvanáct se zase dostává do kádru.

V přípravě jste nesehráli špatné zápasy, ale selhávali jste v koncovce. Čím si to vysvětlujete?

Trápilo mě to. Dokázali jsme si šance připravit, ale neproměňovali jsme je. Apeluji na to, že co děláme v tréninku, tak to kluci musí dělat na sto procent. Pak se to přenáší i na hřiště, do hry. Pevně v to věřím, že máme schopné kluky, kteří jsou schopni dávat góly.

V sobotu vás čeká Blansko. S čím jdete do jarní části soutěže?

Máme nějaké dva body nahoru, ale jen sedm na problémy. Přicházel jsem, když měl tým nula bodů a skóre 2:13. Je podíl nás všech, kde jsme skončili, ale musíme znovu začít. Nic se nemění na cílech ani na hře, která byla úspěšná. Jen se modlím, ať jsme zdraví a ať kluci podávají takové výkony, jaké jsem po nich vyžadoval. Byli v tom velmi přesní.