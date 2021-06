Třiašedesátiletý Straka to znovu zvládl. Když do Třince přicházel, tak se Slezané plácali na dně tabulky, „Franz” ale tým postavil na nohy a vybojoval s ním záchranu ve Fortuna národní lize. „Jsme spokojení. Naší prioritou byla záchrana a to jsme dokázali. Přicházel jsem tady za situace, kdy měl Třinec nula bodů a skóre 2:13. Myslím, že 33 bodů, na které jsme se dostali, je slušná porce,” řekl pro Deník Straka, který v Třinci podepsal smlouvu do června roku 2022 s následnou opcí na jeden rok.

Takže jste s průběhem sezony spokojený?

Těch bodů mohlo být i víc. Škoda začátku jara, což nám moc nevyšlo. Ale jsem rád, že jsme se zvedli a šli jsme nahoru. Nakonec to bylo fajn.

Měl jste i jiné nabídky, nebo pro vás byl Třinec jasnou volbou?

Nějaké námluvy proběhly, ale situace je taková, že člověk neví, co bude. Takže jsem přivítal, když přišla nabídka z Třince. Byla tam snaha, abych pokračoval, což mě přesvědčilo, je to fajn. Je tady velmi dobrý realizační tým včetně Marka Čelůstky. Všichni pracovali velmi dobře, sedli jsme si i po lidské stránce. To je základ k tomu, aby tady člověk pokračoval dál.

Kde v tabulce se v příští sezoně chcete pohybovat?

Mám určitý plán. Doufám, že sestavíme dobrý tým, který bude silný. Nechceme se dostat do situace, ve které jsme byli letos. Chceme hrát úplně někde jinde a uděláme maximum pro to, aby se to povedlo.

Máte už nějaké vytipované posily?

Vytipované posily má každý. Chceme mančaft zkvalitnit, hodně našich hráčů se ale vrací z hostování do svých klubů, takže uvidíme, kdo tady bude pokračovat. Jsou hráči, které chceme, je to otázka jednání, diplomacie, pohovorů a rozhovorů s potřebnými lidmi.

V Třinci jste podepsal roční smlouvu s opcí. Ale co by se ale dělo, pokud by vám přišla nabídka z první ligy nebo ze zahraničí?

I o tom jsme hovořili. Kdyby přišla nabídka ze zahraničí, tak je to otázka jednání, ale teď dávám mé maximální úsilí a snahu Třinci, abychom hráli dobrý a zdravý fotbal, který jsme hráli ve druhé jarní polovině, kdy se na to dalo koukat. Kluci si to užívali, bavilo je to a mělo to hlavu a patu. Je to otázka na kluky, aby si uvědomili, proč jsou v Třinci. Je to o srdíčku, proč nosí ten dres, pro který musí udělat maximum.