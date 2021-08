Slezané vstoupili bídně už do loňského ročníku a zle nedobře začali i letos. Po porážkách s Ústí nad Labem a Duklou padli i v Chrudimi.

Hosté v sobotním duelu zaspali úvod utkání a už v páté minutě prohrávali, což pak ovlivnilo celý zápas. „Zdůrazňujeme si, že si musíme dát pozor na začátek utkání. Opět jsme dostali brzký gól, tentokrát po standardní situaci,” řekl po zápase sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Domácí měli i další šance, ovšem nebezpečný byl i Třince. Jenže Juřena nastřelil tyč a neujaly se ani další příležitosti. „Herně jsme byli lepší, hlavně v prvním poločase. Kdybychom vyrovnali, mužstvo by se nakoplo,” dodal Čelůstka.

Ve druhé půli mohl srovnat Omasta, ovšem ani on neuspěl. V závěru utkání vrhli hosté všechny síly do útoku, Chrudim ale přidala dvě branky a vyhrála 3:0. Svěřenci trenéra Františka Straky tak zůstávají bez bodu. „Zatímco my znovu nevyužili šance, soupeř z minima vytěžil maximum. Troufám si říct, že prohrálo lepší mužstvo. Výsledek je zkreslený, dva góly jsme dostali v nastavení do otevřené obrany,” uzavřel Čelůstka.

MFK Chrudim – Fotbal Třinec 3:0 (1:0)

Branky: 5. Rybička, 90. Juliš, 90+2. Surmaj Rozhodčí: Cieslar – Arnošt, Dohnálek ŽK: Kesner, Řezníček, Šípek – Petráň, Ba.

Třinec: Adamuška – Szewieczek, Ba, Foltyn (29. Klusák) – Omasta, Weber, Buneš (61. Kania), Habusta, Hýbl (76. Javůrek) – Juřena, Petráň. Trenér: Straka.