„Prakticky celou zimní přípravu byli všichni zdravotně v pořádku. Během minulého týdne ale v kabině začala řádit nějaká viróza. Hráči postupně odpadávali a pro zápas v Opavě by jich bylo k dispozici pouze osm,“ řekl sportovní manažer třineckého klubu Marek Čelůstka.

Derby se tak nehrálo. „Na utkání v Opavě jsme se všichni moc těšili. Zdraví je však přednější. Nemělo by cenu jet do Opavy s torzem kádru doplněným o dorostence, takový zápas by nám, ani soupeři, nic nedal,“ dodal Čelůstka.

Generálku před startem jarní části druhé ligy by měl Třinec odehrát v sobotu v Prostějově. „Snad se hráči postupně začnou vracet k tréninku, abychom se mohli na úvodní mistrovský zápas jarní části co nejlépe připravit,“ prohlásil Čelůstka.

Úvodní jarní kolo Třinec sehraje v sobotu 4. března na Julisce proti Dukle.