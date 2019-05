Domácí Zbrojovka jim nadělila „bůra“ a po vysokém vítězství oslavila postup do baráže o FORTUNA:LIGU. Třinečtí se budou chtít rozloučit se soutěží důstojněji – doma hostí vítěze F:NL z Českých Budějovic.

Kdo utkání sledoval v přímém televizním přenosu, viděl otevřený duel. Výsledek moc neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti, protože Třinec hrál sympaticky, nebetonoval a měl gólovky. Jako třeba hned ve druhé minutě Weber, který po přihrávce Omasty pálil těsně vedle tyče.

„Samozřejmě, kdybychom vedli, zase se to vyvíjí jinak. Rozdíl byl v tom proměňování šancí. Myslím, že jsme herně nijak nepropadli, bohužel jsme dělali chyby, které třeba Brno neudělá. V tom byl mezi námi rozdíl. My jsme své čtyři šance neproměnili, zatímco Brno ze svých sedmi osmi proměnilo hned pět,“ rekapituloval zápas trenér Slezanů Tomáš Jakus.

Třinečtí poté, co přežili tyčku Pachlopníka, inkasovali po půlhodině hry, kdy si hlavičku Kryštůfka našel mazák Magera a zkušeně otevřel skóre. Tím svůj celek uklidnil. Druhý gól Brňanů „do šatny“ hosty položil. „To se nemělo stát, pak už bylo Brno v laufu. My jsme v naší pozici už jisté záchrany chtěli zkusit hrát otevřený fotbal, ale ukázalo se, že na to, abychom hráli rovnocenně třeba s Brnem, na to ještě nemáme. Kvalita soupeře se projevila,“ uznal Jakus.

Přesto se jeho svěřenci nemají za co stydět, snažili se kombinovat a hrát fotbal, koncovka jim ale nešla, a naopak Brno kontrolovalo výsledek. Dva góly dal svým bývalým spoluhráčům extřinecký Šumbera. „Je to vysoký rozdíl, škoda, ale je vidět, že soupeř trestá naše chyby, takže musíme pracovat na jejich odstranění. V posledním utkání proti Budějovicím budeme chtít uhrát lepší výsledek, už ale můžeme zápas pojmout jako přípravu na nový ročník,“ přemítal nad posledním utkáním sezony Tomáš Jakus.

To odehrají jeho svěřenci v sobotu 25. května od 15 hodin na stadionu Rudolfa Labaje.

Zbrojovka Brno – Fotbal Třinec 5:0 (2:0)

Branky: 74. a 81. Šumbera, 31. Magera, 44. Pachlopník, 85. Bariš. Rozhodčí: Cieslar – Pochylý, Lakomý. ŽK: Bedecs (T). Diváci: 3523.

Třinec: Adamuška – Ilko, Šuľa, Bedecs, Janoščín – Samiec, R. Vaněk – Omasta (65. Buchvaldek), T. Weber (71. Arroyo), Janošík (83. Cienciala) – Dedič. Trenér: Jakus.