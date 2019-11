V tabulce naší druhé nejvyšší fotbalové soutěže totiž horníci okupují poslední příčku a k jejímu opuštění potřebují začít bodovat. A Třinec je ve své současné formě určitě hratelný.

Poslední dva zápasy prohrál, navíc v Pardubicích ani doma s Ústím nedokázal vstřelit branku. Oba zápasy Slezané ztratili v poměru 0:1. Bilance Baníku je samozřejmě ještě horší. Západočeši čekají na bodový zisk již pět kol.

„Bylo by dobré, abychom se chytli venku. Sokolov je poslední a určitě do toho bude doma šlapat jak jen to půjde. Bude chtít vyhrát. To ale nemění nic na tom, že tam pojedeme s cílem bodovat,“ řekl na klubovém webu třinecký gólman Jiří Adamuška.

Utkání začíná v 10.15.