Pražané se nasměrovali k výhře už v 10. minutě, kdy domácí obrana nepokryla nejlepšího střelce soutěže Čvančaru. Třinečtí pak zabrali a vynutili si penaltu za ruku Kodra, kterou proměnil J. Valenta. Třinecká snaha ve druhé půli ke gólu nevedla, i když Akulinin měl zajímavé šance. Místo toho se pískala penalta i na druhé straně, kterou Nitrianský zařídil Vyšehradu vítězství. „Bohužel jsme nesmazali dojem z posledního zápasu, i když herně jsme podali lepší výkon,“ uznal trenér Třineckých Svatopluk Habanec.

Záložník Třince Jiří Valenta litoval ztracených bodů. „Podle mě jsme oproti Brnu předvedli diametrálně odlišný výkon, byla tam kombinace i centrované balony, dařilo se, makali jsme. Porážky je škoda, odehráli jsme zápas, kdy i remíza by byla zklamání. Jenže nedáme šance a pak to tak vypadá,“ krčil rameny. Co podle něj Třinci v koncovce schází? „Asi je to o tom důrazu jít ještě více za gólem, to ale většinou už hráč musí mít v sobě. Možná vybíráme špatná řešení v útoku,“ zamyslel se Valenta.

Fotbal Třinec – Slavoj Vyšehrad 1:2 (1:1)

Branky: 30. z pen. J. Valenta – 10. Čvančara, 76. z pen. Nitrianský. Rozhodčí: Denev – Kubr, Vaňkát. ŽK: Akulinin, Janoščín, Cienciala – Kokorović, Kodr, M. Černý, Laňka, Otáhal. Diváci: 318.

Třinec: Chmiel – Kušnír, Bedecs (20. Omasta), Gáč, Janoščín – Machalík (60. Weber), J. Valenta – Hlúpik, Steinhübel (81. Wojnar), Cienciala – Akulinin. Trenér: Habanec.