Třinečtí vstoupili do zápasu lépe a už ve čtvrté minutě se dostali do vedení. Hostující gólman totiž fauloval Akulinina a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Steinhübel. Vzápětí Stáňa nastřelil tyč a o pár chvil později vyslal parádní střelu i Habusta.

Domácí byli zkrátka aktivnější a vypadlo to, že nový tým, ve kterém si odbylo premiéru devět hráčů, bude šlapat na jedničku. Jenže pak se obraz hry změnil. „Po patnácti minutách tempo hry nepochopitelně převzal soupeř,“ kroutil hlavou po utkání kouč Třince Svatopluk Habanec.

Lišeň brzy srovnala, do kabin šli přesto ve vedení domácí, za které se krátce před přestávkou prosadil po standardní situaci Habusta. Brněnští však po deseti minutách druhé půle znovu srovnali a začínalo se od nuly. „Když jsme vedli 2:1, tak jsem věřil, že to udržíme a že vyhrajeme. To se nám ale bohužel nepovedlo,“ řekl Habanec.

Třinec mohl jít do vedení ještě jednou, Foltynův pokus však skončil na břevně. Neujaly se ani další šance, a tak v 74. minutě udeřil hostující Krška, který Líšni vystřelil výhru 3:2. „Je to velké zklamání. Do zápasu jsme totiž šli s velkým odhodláním a chtěli jsme tři body,“ litoval ztraceného zápasu Habanec. „Zkrátka jsme čekali, že první zápas vyhrajeme,“ dodal.

Slezané tak druholigovou sezonu neodstartovali ideálně a ví, že je před nimi ještě hodně práce. „Musíme makat. Ukážeme si a pojmenujeme chyby,“ dívá se Habanec k příštím dnům. „Kádr máme kvalitní, bohužel jsme dnes nezvládli určité situace,“ uzavřel nevydařený vstup do sezony.

FK Fotbal Třinec – SK Líšeň 2:3 (2:1)

Branky: 4. Steinhübel z pen. , 43. Habusta – 19. Szotkowski, 55. Matocha, 74. Krška. Rozhodčí: Černý – Kotík, Dresler. ŽK: Cienciala, Janoščín – Jeřábek, Pašek, Rolinek. Diváci: 355.

Třinec: Pastornický – Celba, Habusta, Janoščín, Javůrek – Steinhübel (62. Weber), Foltyn – Stáňa (62. Omasta), Zlatohlávek (80. Vaněk), Cienciala (77. Puchel) – Akulinin (62. Attah). Trenér: Habanec.