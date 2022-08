„Tří bodů si ceníme, protože i přes mládí hráčů je Slavia silným a nepříjemným soupeřem,“ začal hodnotit duel trenér Třince Martin Zbončák, jehož svěřenci zvítězili ve středu v 1. kole MOC Cupu v Bílovci 6:2. „Smekám před kluky, hráče to stálo spoustu sil,“ doplnil.

Domácí na rezervu Slavie vletěli. „Chtěli jsme být od první minuty agresivní bez míče, chtěli jsme je napadat a nedat jim prostor, což se nám povedlo. Hráli jsme to, co jsme chtěli, dali jsme krásné góly, kluci splnili to, co jsme si řekli,“ vykládal Zbončák.

„Do druhé půle jsme vstoupili gólem na 4:0, vypadalo to na jasnou záležitost. Měli jsme dvě střely těsně vedle, mohli jsme utkání definitivně zlomit. Místo toho jsme dostali dva góly po standardkách. Náskok jsme už ale udrželi,“ dodal Martin Zbončák.

Třinec si připsal druhou výhru v řadě, když navázal na předchozí úspěch s Duklou Praha (2:0), a v neúplné druholigové tabulce poskočil na šesté místo. V dalším kole se představí Slezané 28. srpna ve Varnsdorfu.

4. kolo F:NL (sobota 20. 8. 2022):

Třinec – Slavia Praha B 4:2 (3:0)

Branky: 8. Omasta, 19. Habusta, 34. Hýbl, 51. Holík – 60. Kneifel, 85. Nikl. Rozhodčí: Rouček – Poživil, Cichra. ŽK: Obadal – Kopáček, Bárta, Pudil. Diváci: 562.

Třinec: Hasalík – Jursa, Foltyn, Straňák, Hýbl (84. Szewieczek) – Habusta, Holík (72. Samiec) – Omasta (84. Tandara), Kateřiňák (64. Machuča), Gembický (64. Obadal) – Juřena. Trenér: Zbončák.

Slavia Praha B: Dvořák – A. Bárta (81. Trédl), Ezekiel (25. Hunal), Švec, Labík – Nikl, Kopáček (46. Kneifel) – Beran, Zachoval (78. Žitný), Šubert – Osuagwu (46. Pudil). Trenér: M. Jarolím.