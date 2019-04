Nový trenér Tomáš Jakus, který v průběhu týdne nahradil svého kolegu Jiřího Nečka, se snažil v týdnu zapracovat na taktice.

„Myslím, že jsme nachystaní byli, kluci se hecovali, byli nažhavení. Chtěli jsme přečkat první půlhodinku, protože víme, že Sokolov je mívá doma velice kvalitní. Skoro se nám to podařilo, domácí trefili tyč, bohužel jsme nakonec inkasovali. Tam kluci ještě taktiku neplnili úplně do puntíku,“ postřehl nový trenér.

V první půli hrozili také Třinečtí. V 19. minutě Dedič vysunul Buchvaldka, ale jeho křížná střela prolétla kolem pravé tyče.

V závěru první půle protáhl gólmana Belaně Vaněk. Třinecký záložník prudce vypálil zpoza šestnáctky a sokolovský gólman se štěstím vyrazil míč nad břevno.

„Dostali jsme se do šancí, po té brance jakoby z kluků spadla nervozita. Byli lepší na míči i herně, nebylo to nákopávaná, ale snaha o fotbal,“ líbila se Jakusovi herní proměna jeho mužstva.

I po změně stran se hosté snažili o srovnání stavu. Působili organizovaně v obraně a jevili snahu o rychlou kombinaci.

„Byl to těžký boj. Tušili jsme, že to bude o jednom dvou gólech a padl bohužel jeden. Zápasu by slušela víc remíza, ale musíme porážku skousnout,“ pokrčil rameny Jakus.

Největší šanci Třince měl v závěru Klec, který překonal i brankáře Sokolova, jenže na brankové čáře trefil spoluhráče Dediče, který nestačil uhnout…

Baník Sokolov – Fotbal Třinec 1:0 (1:0)

Branka: 31. D. Novák. Rozhodčí: Cieslar – Lakomý, Batík. ŽK: Machek, Hlavatý – Bedecs, Šuľa, Buchvaldek, Demjan. ČK: 77. Bedecs (T). Diváci: 330.

Třinec: Adamuška – Ilko, Šuľa, Bedecs, Janoščín – Buchvaldek (88. Demjan), Samiec, R. Vaněk, Janošík (72. Klec) – Omasta (84. Gáč) – Dedič. Trenér: Jakus.