Fotbalisté Třince jsou tři kola před koncem Fortuna národní ligy poslední. Reálně jim tak hrozí sestup do MSFL.

FK Třinec - AC Sparta Praha B 2:2 (0:0), 13. května 2023. | Foto: Petr Rubal

Poslední Třinec má stejně bodů jako předposlední Opava. B tým Slavie je o dva body nad nimi, další dva body náskoku má Jihlava a ještě o jeden bod víc má Prostějov. Spodek tabulky druhé ligy je pořádně našlapaný.

Třinec na tom mohl být lépe, jenže v posledním domácím utkání s rezervou Sparty dostal gól na 2:2 v páté minutě nastavení. „Hrozně moc nás to všechny mrzí. Ani nevím, co k tomu říct,“ řekl obránce Slezanů Martin Slaninka. „Musíme se naučit dohrát ty zápasy až do konce, do úplného finále, protože v posledních minutách jsme jich už ztratili několik. Chybělo nám trochu štěstí, pak bychom to vítězství udrželi,“ dodal gólman Třince Jiří Adamuška.

Tým trenéra Romana Westa má před sebou těžký los. V sobotu hraje v Líšni, ve středu doma přivítá v záchranářském souboji Opavu a příští neděli soutěž uzavře na půdě vedoucí Karviné. „Potřebujeme dvakrát vyhrát, nejlépe už teď v Líšni a odpíchnout se od posledního místa. Do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát. Buďto to vyjde, anebo ne,“ řekl smířeně Adamuška.

Slezané nejsou v dobré pozici, naděje ale umírá poslední. Třinec bude o záchranu bojovat. „Nám už nikdo nepomůže, musíme si poct sami. Na hřišti musíme nechat sto deset procent, nikdo to za nás neudělá. Musíme bojovat a dávat góly. Musí to vypadat jako ve druhém poločase se Spartou. Pokud v tom budeme pokračovat, tak se o nás nebojím,“ prohlásil Slaninka.