Ani ve třetím utkání letošního ročníku Fortuna národní ligy fotbalisté Třince nebodovali. Tentokrát se vrátili s nepořízenou z Prahy.

Třinec je stále bez bodu. | Foto: Petr Rubal

Uplynulý víkend třinečtí kvůli karanténě Vlašimi nehráli, na půdu pražské Dukly však odjeli odhodlaní konečně bodovat. „Šli jsme do toho nabuzení,“ říkal kouč Slezanů Svatopluk Habanec, jehož svěřenci vstoupili do zápasu dobře a už v šesté minutě se zásluhou Ciencialy dostali do vedení.