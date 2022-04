Slezané se proti Varnsdorfu dostali na začátku druhé půle do vedení, v nastaveném čase ale po rohu inkasovali.

„Je to velká ztráta. Uvidíme, jestli nám bude v konečném součtu bod stačit, teď jsme ale extrémně zklamaní, že jsme o výhru přišli takto v nastaveném čase,” říkal po zápase pro Deník zklamaný trenér Třince Martin Zbončák.

Slezané jsou v tabulce třináctí, ovšem na patnáctou příčku, která znamená pád do nižší soutěže, mají jen šestibodový náskok. Už v neděli navíc Třinec čeká další těžký zápas - tentokrát na půdě poslední žižkovské Viktorky.

„Hrát ve středu a pak v neděli je náročné, ale klukům to tak asi vyhovuje víc. Pokud jsou dobře trénovaní, tak by to měli zvládnout,” uvedl Zbončák.

Trenér Slezanů ví, o co se bude v Praze hrát. „Bude to extrémně důležitý zápas, snad dobře zregenerujeme a nějaké body získáme,” přeje si Zbončák.

Žižkov je sice zatím poslední, své naděje na záchranu se ale ještě nevzdává. „Pořád věří, že se stane zázrak a že se zachrání. Určitě to nebude tak, že tam přijedeme a oni nám dají body. Naopak, budou bojovat do poslední chvíle,” dívá se směrem k důležité bitvě Zbončák. Nedělní utkání startuje v 10:15.