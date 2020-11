Třinec s Vlašimí ve čtvrtek sehrál zajímavý zápas plný zvratů. Domácí šli do vedení už v 18. minutě, kdy využili svou první šanci. Javůrek z přímého kopu našel Habustu, který hlavičkou poslal míč přesně k tyči.

Vlašim sice po pěti minutých vyrovnala, Třinec ale brzy zase vedl. Hosté totiž zahráli ve vápně rukou, což potrestal Javůrek, který proměnil pokutový kop, a bylo to 2:1. Hosté ale v závěru poločasu dokázali znovu srovnat a do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

Ten však dlouho nevydržel a v 51. minutě už Vlašim vedla, ovšem patnáct minut před koncem vyrovnal na konečných 3:3 Akulinin. Ten měl v závěru ještě jednu šanci, tu ale neproměnil, a tak Třinec získal jen bod. „Pro mě je to zklamání, protože jsme dvakrát vedli, přesto jsme nebyli schopni dotáhnout do zdárného konce dobře rozehrané utkání a nakonec jsme byli rádi za bod. Je to bohužel málo,“ uvedl po zápase třinecký kouč František Straka.

Domácí trenér ale na utkání našel i pozitiva. „Kluky bych chtěl pochválit, poněvadž to utkání odmakali, každý do toho dal, co šlo. Z hráčů bylo cítit neskutečné odhodlání a to je dobře,“ uvedl. O to více ho ale mrzelo, že třinečtí nedosáhli na tři body.

To mi hlava nebere…

Domácí srážely hlavně hloupé chyby v defenzivě. „To mi prostě hlava nebere, chyby byly hrozně dětinské. Děláme chyby, které dělat nemusíme a dáváme tak soupeřům příležitost, aby se dostali do šancí, nebo nám dokonce vstřelili gól. Na tomhle musíme zapracovat a zlepšit to,“ ví Straka, že ho s týmem čeká ještě kus práce.

Třinec zůstává poslední, podle Straky je ale na čem stavět. „Pokud budeme pokračovat v bojovnosti, nasazení a odhodlání, tak se z této těžké situace dostaneme. Hlavně vzadu musíme hrát na nulu, prostě to musíme zamknout,“ říká „Franz“, jenž má za sebou v Třinci dva ostré zápasy. „Ale cesta, kterou jsme nastavili, je dobrá. Pro mě je důležité, že už hrajeme, protože jsem kluky nemohl vidět ve stresových situacích. To je další poznatek k tomu, abychom se zase posunuli,“ uzavřel.

FK Fotbal Třinec - FC Sellier & Bellot Vlašim 3:3 (2:2)

Branky:18. Habusta, 32. Javůrek z pen., 75. Akulinin – 23. Červenka, 45. Broukal, 51. Kozel. Rozhodčí: Denev – Melichar, Vejtasa. ŽK: Attah, Javůrek, Hýbl, Gáč – Svoboda.

Třinec: Pastornický – Celba (64. Bolf), Ngimbi (58. Cienciala), Janoščín, Hýbl (76. Gáč) – Vaněk, Habusta – Stáňa (58. Akulinin), Weber, Javůrek – Attah (76. Zlatohlávek). Trenér: Straka.

Vlašim: Řehák – Daniel Kozel, Sváta, Zukal, Broukal – Průcha, Blecha, Dias (77. Zinhasović), V. Svoboda – Červenka, Diamé (64. Firbacher). Trenér: Šmejkal.