Třinec – Fotbalisté Třince zahajují druholigovou sezonu. S novým trenérem, herním stylem a snad i ambicemi.

Třinečtí fotbalisté (v červeném) jsou připraveni na novou sezonu. | Foto: Petr Rubal

V létě přivedla třinecká fotbalová organizace na post hlavního kouče známé ligové jméno. Svatopluk Habanec se hned vrhl do přípravy s vizí přidat týmu na fotbalovosti. „Seděli jsme s vedením a shodli jsme se na novém způsobu herní produkce mužstva a nové cestě, kterou by chtěl Třinec jít. Pochopitelně, že v tom začátku budou důležité i výsledky, nicméně v letní přípravě jsme už kádr okysličovali o jména, která by nám v té nové cestě měla pomoci,“ naznačil Habanec.