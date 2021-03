Třinečtí tentokrát padli ve Vlašimi, která vyhrála zásluhou rychlého gólu Bassayho 1:0. Slezané dlouho nebyli nebezpeční a v první půli předvedli bídný výkon. „První poločas, to byla tragédie,” řekl sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Ve druhé půli ale trenér Straka udělal několik změn v sestavě a hosté přidali. Na gól však nedosáhli a neskórovali tak už ve třetím zápase v řadě. Nezlomil to ani střídající útočník Attah, který se po přestávce dostal do dvou velmi dobrých šancí.

„Problémy s nedáváním gólů se už kumulují. Strašně nás to brzdí. Dnes nás zklamali hlavně starší zkušení hráči, kteří to celé měli táhnout,” prohlásil Čelůstka. „Každopádně, zasloužená porážka to nebyla. Kdybychom ve druhé půli dali rychlý gól, tak jsme si klidně mohli odvést tři body,” dodal.

Ligu teď přeruší reprezentační přestávka a v Třinci věří, že jim tato pauza pomůže. „Je potřeba zvednout hráčům sebevědomí a zapracovat na psychice. Musí si více věřit a střílet góly. O tom fotbal je,” uzavřel Čelůstka.

FC Sellier & Bellot Vlašim

Branka: 15: Bassey. Rozhodčí: Dorušák - Mikeska, Bureš. ŽK: Průcha - Vaněk, Janoščín. Bez diváků.

Třinec: Pastornický – Omasta, Gáč, Janoščín, Hýbl (48. Stáňa) – Habusta, Foltyn – Hlúpik (46. Puchel), Vaněk (86. Samiec) Javůrek (46. Weber) – Tijani (46. Attah). Trenér: Straka.