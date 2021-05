Krize, kterou se třinečtí fotbalisté nějakou dobu potáceli, je pryč. Slezané vyhráli 2:0 v Chrudimi a ovládli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

První velkou šanci zápasu měl Bolf, jeho pokus ale skončil jen na tyči. Sedm minut před přestávkou však Samiec dostal dobrou přihrávku od Hýbla a přesnou střelou otevřel skóre.

Chrudim poté sice přidala na aktivitě, do žádné velké šance se ale nedostala. Dvanáct minut před koncem naopak Habusta našel Hýbla, ten dával na 2:0 a o hostujícím triumfu bylo jasno. Slezané v tabulce poskočili už na deváté místo a na třinácté Blansko mají již šestibodový náskok.

„Vyšlo to absolutně skvěle. Získali jsme ubojované, odmakané a zasloužené vítězství. Ukázali jsme charakter, a co mě hodně těší, že jsme podruhé v řadě udrželi nulu. Je to jeden z finálních krůčků k záchraně, tento výsledek musíme doma potvrdit, a když se to povede, tak jsme na dobré cestě k jistotě udržení," prohlásil po zápase trenér Třince František Straka.

MFK Chrudim – FK Fotbal Třinec 0:2 (0:1)

Branky: 38. Samiec, 79. Hýbl. Rozhodčí: Raplík – Flimmel, Bureš. ŽK: Sokol – Gáč, Samiec.

Chrudim: Zíma – Řezníček (81. Čáp), Drahoš, Fofana (73. Juliš) – D. Hašek, D. Breda, Verner (59. Kang-hjon), Sokol, Nikodem (73. Kesner) – Rybička (81. Látal), Mužík. Trenér: Veselý.

Třinec: Adamuška – Vaněk (52. Bedecs), Gáč, Foltyn – Omasta, Weber (87. Nieslanik), Habusta, Hýbl – Bolf (52. Javůrek), Cienciala (87. Janoščín) – Samiec (90. Attah). Trenér: Straka.