Slovenští mladíci absolvovali v minulém týdnu soustředění v Kravařích a na cestě domů poměřili síly s Habancovým celkem. Třinec se ujal vedení ve 24. minutě, když do černého zamířil karvinský odchovanec ve slezských barvách Erik Puchel.

Další góly přišly až po změně stran. Na 2:0 zvyšoval Kubala, třetí branku Třince přidal povedenou hlavičkou Bulawa a na konečných 4:0 pak upravoval v samém závěru znovu Kubala.

„Teď nás čekají náročné tréninky včetně kondičního soustředění v Luhačovicích,“ prozradil trenér Třince Svatopluk Habanec. Druhé přípravné střetnutí pak Slezané odehrají ve středu 22. ledna proti Liptovskému Mikuláši.

FK FOTBAL TŘINEC – SLOVENSKO U19 4:0 (1:0)

Branky: 58. a 85. Kubala, 24. Puchel, 72. Bulawa. Rozhodčí: Dorušák – Kotík, Dresler. Diváci: 50.

Třinec (1. pol.): Chmiel – Burgo, Bulawa, Kušnír, Janoščín – Vaněk – Hlúpik, Machalík, Niemczyk, Puchel – Lasota. (2. pol.): Adamuška – Omasta, Bulawa, Kušnír, Puchel – Samiec – Hapal, Wojnar, Kubala, Cienciala – Nieslanik. Trenér: Svatopluk Habanec. (sch)

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY

22. 1. St 11.00 Lipt. Mikuláš – Třinec (hraje se v Žilině)

29. 1. St 12.00 Třinec – Wolibórz

1. 2. So 11.00 MŠK Žilina B – Třinec

8. 2. So 13.00 Ružomberok B – Třinec

12. 2. St 11.30 Třinec – Bánská Bystrica

15. 2. So 10.00 Třinec – Baník Ostrava B

22. 2. So 12.00 Třinec – Púchov

29. 2. So Třinec – Odra Petřkovice