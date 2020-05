Ten patří do širšího okruhu favoritů F:NL a na tři body si pochopitelně věřil i nyní. Třinec mu však poněkud seškrtal bodové plány.

Zaskočil soupeře vedoucím gólem po rohu, kdy se prosadil Gáč, a po hradeckém vyrovnání z penalty se po další standardce a odraženém míči trefil Kušnír. Vedení drželi hosté do 70. minuty, kdy srovnal Mejdr. Kromě toho hrozil Třinec z brejků a vůbec celkově herně pookřál oproti prvnímu duelu s Chrudimí.

„Musím říct, že oproti utkání s Chrudimí už byl obraz hry lepší, což přičítám tomu, že šlo o další zápas. S každým dalším by to mělo být lepší, byť druhá liga je hlavně soubojová soutěž a teprve když ustojíte a vyhrajete osobní souboj, můžete přidat nadstavbu v podobě fotbalu. Jakmile to uděláte naopak, dostanete nakopáno. V tom je naše soutěž specifická,“ poznamenal trenér Třince Svatopluk Habanec.

Nemrzelo jej, že si jeho tým vzhledem k průběhu utkání veze z východu Čech „jen“ bod? „Zase je třeba být pokorný. Z hlediska vývoje zápasu si to o to říkalo, ale bod z Hradce je vždy cenný,“ uznal Habanec.

V Hradci Třinec dvakrát udeřil ze standardní situace. „Vyplatilo se, že jsme se tomu v pauze věnovali. Vlastně všechny naše tři góly po koronavirové pauze jsme dali po standardkách. To je samozřejmě příznivé zjištění, teď ještě budeme muset zapracovat na tom, abychom dali i nějaký gól ze hry, ať to trochu vyvážíme,“ usmál se Habanec.

Těšit jej může fakt, že Třinec s jedním z favoritů na postup ve dvou sezonních zápasech neprohrál. „Určitě to může klukům pomoci, mohou si věřit na každého soupeře v soutěži. Kromě Jihlavy tu bilanci s favority nemáme špatnou (mj. výhry na Dukle, nad Žižkovem, remíza s Brnem), zatím nás v tabulce brzdí k vítězství nedotažené zápasy, které jsme remizovali nebo dokonce prohráli,“ přemýšlí trenér Třince.

V Hradci nemohl postavit Hlúpika s Ciencialou. „Měli v průběhu týdne drobné zdravotní problémy, naštěstí nic svalového, takže do dalšího duelu naskočí. Pošetřili jsme je a obměnili sestavu. To bude asi typický obrázek tohoto jara, tedy rotace hráčů a více změn v sestavě,“ uznává Habanec.

Čtyři body z opakovaného jarního startu jsou pro tým jistě dobrým vkladem. „Souhlasím, ale ztratí hodnotu, pokud doma nevyhrajeme nad Prostějovem. Proto musíme udělat vše pro to, aby se nám to nad kvalitním soupeřem povedlo. Pozor na Prostějov,“ varuje před úterním domácím duelem Habanec.

FC Hradec Králové – Fotbal Třinec 2:2 (1:2)

Branky: 26. z pen. J. Rada, 70. Mejdr – 18. Gáč, 30. Kušnír. Rozhodčí: Hocek – Šimáček, Poživil. ŽK: 0:3. Bez diváků.

Třinec: Chmiel – Omasta, Kušnír, Bedecs, Janoščín – Gáč, Steinhübel (64. J. Valenta), Weber, Samiec – Puchel (72. Machalík), Akulinin (83. Wojnar). Trenér: Habanec.

Utkání s Prostějovem se hraje v úterý 2. června od 17 hodin.