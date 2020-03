Po dvaceti minutách inkasoval slepené góly během tří minut. Nejprve se po centru Arroya trefil Jakub Rezek, druhý gól přidal sám Luis Arroyo, ještě na podzim hráč Třince. Ve Slezsku se střelecky neprosadil, hned v prvním utkání proti Třinci ano.

„Tak už to bývá, ale mě mrzí spíš to, že jsme soupeři obě branky nabídli po našich hrubkách. V první půli jsme vyrobili tři čtyři chyby a Jihlava z toho dala dva góly. První po našem útoku a následném brejku, kdy se to na nás od půlky hřiště hrnulo, druhý poté, co jsme se nedostali k odkopu propadlého balonu a Luis (Arroyo) tam tu nohu dal,“ mrzelo trenéra hutníků Svatopluka Habance.

Hra Třince se po změně stran zvedla a dokonce přišly v závěru šance. Akulinin ani Hlúpik ale zápas nezdramatizovali a Jihlava se spokojila s dvoubrankovou výhrou.

„Na rozdíl od závěru přípravy, kdy jsme výsledkově vyhořeli a nebyl tam ani potřebný výkon, tak dneska tam ten výkon byl. Jen škoda, že bez bodového zisku, ale říkal jsem to i klukům, že po dnešním výkonu není třeba mít hlavy dole. Naopak by je to mohlo povzbudit, předvedli jsme slušnou partii a od ní se musíme odrazit k domácímu duelu s Chrudimí, kterou je nutno porazit,“ pravil Habanec.

Vysočina Jihlava – Fotbal Třinec 2:0 (1:0)

Branky: 23. Jakub Rezek, 26. Arroyo. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Dobrovolný. ŽK: Cienciala, Akulinin, Omasta (všichni Třinec). Diváci: 973.

Třinec: Adamuška – Omasta, Kušnír, Bedecs, Puchel (75. Akulinin) – Weber, Machalík (82. J. Valenta) – Hlúpik, Steinhübel, Cienciala – Wojnar. Trenér: Habanec.