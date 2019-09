„Jsem rád, že jsme to nakonec urvali. Celý druhý poločas jsme byli lepší a z kluků sálala chuť jít si za těmi třemi body. Jeden jsme už nechtěli, po remízách to naskakuje pomalu,“ přiznal trenér Třineckých Svatopluk Habanec.

Sám z hráčů cítil, jak si jdou stále cílevědomě za výhrou, přestože vyrovnávací gól dali až ke konci utkání. Ovšem nebylo vše tak růžové.

Třinečtí jako by se po reprezentační přestávce nemohli dostat pořádně do tempa. „První půle nám utekla, postrádala potřebné tempo. Bylo to pomalé, bez pohybu a ještě ke všemu jsme dělali chyby,“ ani za mák se nelíbila první půle trenéru Habancovi.

„Sám si to musím na videu ještě rozebrat, proč tam bylo tolik chyb technického rázu,“ doplnil. Ty nakonec vyústily v zasloužené vedení Pražanů, které mohlo být i výraznější. „Na podzim se jednalo určitě o náš nejméně povedený poločas,“ uzavřel Habanec první část duelu.

Vinou nepřesvědčivého výkonu bylo o přestávce v třinecké kabině rušno, takže do druhého dějství naskočili Slezané v úplně jiném rozpoložení. Byli aktivní, napadali, přehrávali Vyšehrad ve středu pole. „Prostřídali jsme beky, museli jsme naši hru nějak oživit,“ podotkl Habanec.

Celá druhé půle se nesla v režii jeho svěřenců, takže vítězství bylo nakonec logickým vyústěním třinecké převahy. Byť rozhodující trefu si mladý Samiec schoval až na druhou minutu nastavovaného času. „Posun do klidného středu tabulky je příjemný. Teď na to snad konečně navážeme i doma, kde jsme dosud nevyhráli,“ přál by si před sobotním duelem proti Žižkovu Svatopluk Habanec.

Slavoj Vyšehrad – Fotbal Třinec 1:2 (1:0)

Branky: 27. Nitrianský – 81. Kubala, 90+2. Samiec. Rozhodčí: Hocek – Poživil, Leška. ŽK: Vejvar, Rothe – Omasta, Valenta. Diváci: 421.

Třinec: Adamuška – Omasta, Gáč, Bedecs, Kušnír – Machalík (84. Tijani), Samiec – Hlúpik, Valenta (79. Kubala), Arroyo (46. Janoščín) – Akulinin. Trenér: Habanec.