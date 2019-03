„Soupeř byl u všeho dříve, hrál s lehkostí, uvolněně, my jsme působili křečovitě,“ vystihl herní projev obou mužstev třinecký trenér Jiří Neček.

Poločasovou bídu si nedokázal vysvětlit. „Nevím, jestli byli kluci přemotivovaní, ve fyzičce to určitě nebylo. Problém byl v hlavě. Někdy to tak bývá, že když člověk hodně chce, tak se mu nedaří. A my jsme první půli doslova promrhali,“ uznal Neček.

Už po dvanácti minutách se trefil Pimpara, tentýž hráč přidal za dalších osm minut druhý gól a s domácími to vypadalo bledě. Jenže druhá půle nabídla úplně jiný obrázek.

„Dali jsme poměrně rychle kontaktní branku, takže času na obrat, nebo alespoň na srovnání, bylo dost,“ připomněl trenér domácích snížení Dediče, jehož formu před zápasem vzýval. „Jo, Renda ji potvrdil. Spolu s Tomášem Omastou byli v první půli jediní, kdo snesl přísnější měřítko. Jinak to byla hrůza. Ale pak jsme se zvedli, zkoušeli jsme posílat do vápna jeden centr za druhým, ale bohužel,“ zalitoval Neček.

Ústecký kouč Aleš Křeček s povděkem kvitoval tři body. Ani jemu ale neunikl slabý výkon mužstva ve druhé půli. „Zápas jsme zvládli výsledkově dobře. V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli. Byli jsme aktivní a herně lepší, bojovali jsme. Jenže ve druhé části se to otočilo. Soupeř nás důrazem, agresivitou a standardkami dostal pod tlak, v některých momentech jsme měli i štěstí. Jsme rádi, že si odtud odvážíme tři body,“ podotkl po zápase.

Zato domácí porážka vyloženě štvala, protože Třinečtí rozhodně nechtějí opakovat vstup do sezony i na jaře. „Celý týden jsme se o tom bavili, kladli na úvodní zápas velký důraz a stejně jsme prohře nezabránili. Přitom jasně vím, že mužstvo má kvalitu. Musíme se hodně rychle vzpamatovat, abychom nedopustili podobný scénář jako v úvodu podzimu. Nechceme se zase potopit do spodních pater tabulky,“ zdůraznil Jiří Neček, který se sympaticky nevymlouval na absenci klíčových borců Čelůstky a Vaňka (scházel ještě Bedecs).

Fotbal Třinec – FK Ústí n. L. 1:2 (0:2)

Branky: 57. Dedič – 12. a 20. Pimpara. Rozhodčí: Dubravský – Pochylý, Dohnálek. ŽK: Weber, Kušnír – Pimpara, Matějka, Miskovič, Nágl. Diváci: 475.

Třinec: Adamuška –Lupták, Kušnír, Šuľa, Janoščín – Omasta, Samiec (29. Hapal), Klec, Weber, Janošík (74. Demjan) – Dedič. Trenér: Neček.