Úvodní duel Třince s Vlašimí odložil koronavirus v týmu soupeře. Dohrávka připadla na středu, jenže ve Slezsku se znovu nehrálo. „Dnešní zápas s Vlašimi byl zrušen z důvodu zásahu vyšší moci,“ stálo v prohlášení na třineckém webu.

Co se tedy stalo? „Z důvodu hromadné dopravní nehody na cestě do Třince musíme oznámit, že dnešní utkání bude odloženo. Tým uvízl v dlouhé koloně a bohužel se včas nedostane do dějiště zápasu,“ uvedla Vlašim ve svém prohlášení.

Zápas je tedy znovu odložen. Třinec tak o své letošní první druholigové body bude bojovat v sobotu, kdy doma přivítá Jihlavu.