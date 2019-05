Třinec /FOTO/ – Druholigoví fotbalisté Třince si v příjemném sobotním dopoledni poradili s nejhorším týmem soutěže Žižkovem a vyhráli jasně 4:0.

Trenér Tomáš Jakus po svém posunu do role hlavního kouče udělal s týmem už 13 bodů. Z posledních tří zápasů v týdnu získal Třinec 9 bodů při skóre 9:1. „Kéž by nám to vydrželo až do konce,“ směje se Tomáš Jakus.